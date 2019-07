Fiorentina, Commisso: “La Calabria è tra le terre più belle al mondo”

Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, nel corso di un’intervista al sito noidicalabria.it, ha ribadito il suo forte legame con la punta dello Stivale: “Sono emigrato negli Stati Uniti da bambino, ma non ho mai dimenticato l’Italia, la Calabria e, soprattutto, Marina di Gioiosa Jonica. La bellezza del territorio e il calore della gente calabrese sono qualcosa che porto da sempre con me”.

“Mi piacerebbe tornare in Calabria, la lasciai da emigrante a 12 anni, l’ultima volta che ci tornai fu nel 2009 e fu una bellissima emozione. Alle discriminazioni che ancora oggi la gente del Sud è costretta a subire bisogna rispondere con l’orgoglio della nostra terra, una delle più belle del mondo” le parole di Commisso, che oggi è un imprenditore di successo. “Non è stato facile arrivare fino a questo punto, la gente del Sud, ancora oggi, è molto discriminata e non soltanto negli Stati uniti. Per emergere mi sono dovuto impegnare tantissimo e non sarei comunque riuscito a farcela senza un po’ di fortuna e, soprattutto, senza i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia, valori come onestà e sincerità che ancora oggi rappresentano la base non soltanto del mio modo di fare business, ma il mio modo di vivere”.