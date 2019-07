Fiorentina, i convocati per il ritiro: c’è Veretout

La Fiorentina si prepara ad essere protagonista nella prossima stagione, sono 29 i convocati da Vincenzo Montella per il ritiro che inizia domani a Moena (Trento). Nell’elenco figura anche Jordan Veretout che però è in odore di cessione, niente Moena per Vincent Laurini. Questo l’elenco completo dei convocati, diffuso dal sito ufficiale della Fiorentina: Baez, Baroni, Benassi, Biraghi, Castrovilli, Ceccherini, Chiorra, Cristoforo, Dabo, Dragowski, Eysseric, Franchescoli, Hancko, Hristov, Koffi, Lakti, Medja Beloko, Meli, Montiel, Nannelli, Pierozzi, Ranieri, Saponara, Simeone, Sottil, Thereau, Venuti, Veretout, Vlahovic.