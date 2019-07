Fiorentina, domani Chiesa e Milenkovic negli USA in attesa del mercato

La Fiorentina si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo del club viola è quello di riscattare l’ultimo deludente campionato, sono attesi per la giornata di domani l’attaccante Federico Chiesa ed il difensore Nikola Milenkovic che anticiperanno di circa 24 ore il loro arrivo negli Stati Uniti dopo aver usufruito di giorni extra in seguito agli impegni con le nazionali all’Europeo Under 21. La squadra sta preparando la prima sfida nell’International Champions cup, in programma mercoledì alle 3 italiane allo stadio “SeatGeek di Bridgeview, località a 21 km da Chicago, contro la squadra messicana del Chivas Guadalajara. A tenere banco è anche il futuro di Chiesa, il club viola non vorrebbe privarsene ma sarà fondamentale anche la volontà del calciatore che è attratto dalla sirene della Juventus.