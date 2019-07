Fiorentina, in attesa dell’Arsenal il tecnico Montella parla di calciomercato

”Sono curioso di vedere i ragazzi al cospetto di un avversario piu’ forte e impegnativo dei messicani del Chivas”. Vincenzo Montella ai canali ufficiali si prepara per la seconda sfida dell’International Champions Cup, partita che preannuncia spettacolo contro l’Arsenal di Emery (ore 18 locali, le 24 italiane). ”Adesso vediamo come ci proporremo in quest test piu’ difficile che comunque, al di la’ del risultato, ci puo’ aiutare a crescere”. Possibilità di vedere in campo Chiesa e Milenkovic. “Lo decidero’ all’ultimo, ancora non sono ovviamente in condizione, vedremo”. Sul mercato Montella non è preoccupato. ”Ho fiducia in Prade’ e nell’entusiasmo del presidente Commisso che ha voglia di costruire una buona squadra. Voci su Llorente? Giocatore forte ma non posso dire se puo’ essere funzionale al progetto o no. De Rossi? Alla fine non se l’e’ sentita di giocare per un altro club italiano’.