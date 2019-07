Insieme per molto tempo alla Roma, uno da dirigente e l’altro da calciatore, si sono ritrovati a Firenze nel 2012, ma con ruoli diversi. Per uno, Montella, il ruolo è cambiato da allora, per l’altro, Pradé, è rimasto uguale. Allenatore e direttore sportivo della Fiorentina si ritrovano in Toscana e il tecnico gli dà il benvenuto pubblicamente.

“Bentornato direttore. E in bocca al lupo“, ha scritto su Instagram Vincenzo Montella.