Fiorentina, Montella: “Contento perché abbiamo vinto, sui singoli…”

“Sono contento, perché abbiamo vinto. E’ importante abituarsi a vincere, anche se queste sono partite che contano relativamente. La squadra ha tenuto bene il campo, considerando il momento e il fatto che ci sono tantissimi calciatori nuovi. Sono abbastanza felice anche per l’atteggiamento della squadra“. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella al termine della partita di International Champions Cup contro il Chivas Guadalajara.

“Terzic e Zurkowski? Difficili fare valutazioni nette e definitive. A me piacciono tutti e due. Terzic ha avuto un buon impatto, ha personalità e piede; Zurkowski è più conosciuto, deve crescere a livello tattico ma ha forza e intelligenza. E’ destinato a migliorare. Vlahovic è cresciuto molto, per la fisicità che ha può fare molto di più. C’era molta umidità ma in linea generale posso ritenermi soddisfatto per come i ragazzi hanno giocato“.