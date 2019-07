Fiorentina, Montella scherza su Chiesa: “Giocherà col Benfica perché…”

Parole importanti quelle rilasciate da Vincenzo Montella attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. I viola sono in New Jersey, dove affronteranno il Benfica nella notte tra mercoledì e giovedì: “La squadra è stanca sia fisicamente che mentalmente però nessuno è infortunato e questo è importante. Quanto al mercato, i nostri dirigenti stanno lavorando a caccia di opportunità funzionali alla squadra, non per accontentare il sottoscritto. Penso che la proprietà e il direttore Pradè vogliano mettermi nella miglior condizione possibile per esprimere le mie idee di gioco e consegnarmi la squadra migliore”.

Montella scherza su Chiesa: “Ho scoperto che per contratto Federico deve giocare almeno 30′, perciò scenderà in campo con il Benfica – ha spiegato il tecnico viola -. Per il resto l’ho visto come sempre” ha ribadito riferendosi alla situazione delicata che sta vivendo il giocatore tentato dalle sirene della Juve, ma confermato sin dal primo giorno dalla proprietà.