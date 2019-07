La Fiorentina a New York: il ‘regalo’ del presidente Rocco Commisso

La Fiorentina continua la preparazione in vista della prossima stagione, i viola si trovano a New York, la squadra è reduce dalla sconfitta contro l’Arsenal, presente anche il presidente Rocco Commisso che insieme al figlio Joseph ha voluto regalare all’allenatore della squadra di calcio della ‘Columbia University’ una maglia ufficiale della Fiorentina con il numero 10, la squadra parteciperà ad una serie di eventi, in giornata seduta di allenamento al centro sportivo dei ‘New York Red Bulls, per i titolare contro i Gunners seduta di scarico. Il prossimo allenamento previsto per la giornata di mercoledì alla “Red Bull Arena” di Harrison, in New Jersey contro il Benfica.