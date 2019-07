Fiorentina sconfitta contro il Benfica, lite Montella-Chiesa: Barone infastidito, spunta un sostituto

La Fiorentina perde contro il Benfica. I lusitani vincono 2-1 allo scadere. Le Aquile passano in vantaggio dopo 8′ con l’ex Seferovic su cross di de Tomas. E’ lo stesso attaccante spagnolo ad andare vicinissimo al raddoppio al 23′, ma Terracciano si supera. Al 26′ Terzic fa vedere perché lo chiamano nuovo Kolarov con una splendida punizione che Zlobin toglie dall’incrocio dei pali. Due minuti dopo è il solito Vlahovic, scatenato in queste prime uscite, a mettere in rete il pallone del pareggio con un destro all’angolino dal limite dell’area. Al 48′ Vlahovic centra il palo e sulla respinta Benassi calcia incredibilmente alto. Poi è il Benfica a rendersi pericoloso due volte: prima con Rafa, poi con Pires, in entrambe le occasioni palla larga di un nulla. Quando la partita sembra indirizzata verso il pareggio arriva la beffa: al 93′ Caio, lasciato tutto solo, scarica in porta un missile che non lascia scampo a Dragowski.

In casa Fiorentina tiene banco la questione Chiesa. L’esterno viola ha disputato i secondi 45′. C’è attesa per capire il futuro del figlio d’arte. Le sue parole degli scorsi giorni non hanno rivelato nulla. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe stata una lite tra Montella e Chiesa in allenamento. Il tecnico avrebbe richiamato più volte il calciatore. Joe Barone, presente all’episodio, sarebbe rimasto molto infastidito dalla cosa e avrebbe chiesto a Chiesa di scusarsi con Montella e con la squadra. C’è persino chi racconta di un Chiesa ad un passo dalle lacrime. Intanto i viola sondano il terreno per Rafinha del Barcellona. L’ex Inter potrebbe arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Si continua a seguire la pista Llorente e spunta l’ipotesi di acquistare un portiere. Dragowski sembrava indiziato ad essere il titolare fino a pochi giorni fa, ma non sono escluse sorprese.