Fiorentina, non solo Chiesa: scoppia un altro caso per i viola!

La Fiorentina continua la preparazione in vista della prossima stagione, campionato fondamentale per il club viola che ha l’obbligo di riscattarsi dopo gli ultimi deludenti mesi. E’ tornato l’entusiasmo dopo il cambio di proprietà e l’arrivo del presidente Rocco Commisso come nuovo numero uno del club. Ma non mancano le grane, la prima riguarda l’attaccante Chiesa, il calciatore è dichiarato incedibile ma il giovane talento vorrebbe subito trasferirsi alla Juventus. E nelle ultime ore è scoppiato un altro caso.

Nella giornata di domani il difensore German Pezzella si unirà al resto della squadra dopo aver effettuato i test medici ma il futuro è ancora tutto da decidere perchè con l’allenatore Montella non è scattato il giusto feeling, il tecnico cerca un calciatore con caratteristiche diverse e quindi per il difensore lo spazio potrebbe essere con il contagocce. Il futuro potrebbe dunque essere lontano da Firenze ma servono 20 milioni di euro per strapparlo al club viola.