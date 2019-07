Fiorentina, spazio ai giovani: dal ritiro di Moena le parole di Castrovilli e Sottil

“Quando sono arrivato a Firenze il primo ad accogliermi è stato Antognoni. Ricevere degli elogi da parte sua mi rende orgoglioso e sono contento: è stato un grandissimo giocatore, magari facessi una carriera come la sua. Voglio entrare in questo progetto, sono qui per dare il 101%. Il campionato cadetto mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista“. Sono le parole del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, che ha parlato dal ritiro di Moena.

Non solo Castrovilli, in conferenza stampa è intervenuto anche l’esterno offensivo Riccardo Sottil: “Restare in una piazza come Firenze, alla Fiorentina, sarebbe una cosa magnifica. Prendo ogni allenamento per migliorare me stesso. Il Pescara è interessato a me? E’ vero, ma al momento il mio obiettivo è restare in un palcoscenico come la Serie A. Poi sarà la società a decidere“.