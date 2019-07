La Fiorentina negli USA, al via l’International Champions Cup

Inizia la nuova stagione in casa Fiorentina, vietato fallire per i viola dopo l’ultima deludente stagione, l’arrivo del presidente Commisso ha riportato nuovo entusiasmo ed i tifosi si sono avvicinati nuovamente alla squadra. Fiorentina negli USA per partecipare all’International Champions Cup, la prima tappa è a Chicago, la Fiorentina è atterrata nella serata di ieri, il primo impegno è previsto per il 17 luglio contro il Chivas, il 21 prevista la partita con l’Arsenal a Charlotte e infine il 25 con il Benfica ad Harrison in New Jersey, tutte sfide molto interessanti per valutare la forma della squadra, dalla giornata di lunedì in campo anche Chiesa e Milenkovic.