Fiorentina negli Usa, in Val di Fassa si arrabbiano: “Danno tra i 700 e gli 800 mila euro!”

E’ durato poco il ritiro di Moena per la Fiorentina, appena una settimana prima di partire alla volta degli Stati Uniti per l’International Champions Cup. E così, in Val di Fassa si arrabbiano: è tra i 700 e gli 800 mila euro il danno economico che la località del Trentino lamenta di aver subito per la partenza anticipata della squadra viola, fatto che ha comportato negli ultimi giorni un drastico calo dei tifosi viola nella zona.

La denuncia è partita dal direttore dell’A.P.T. della Val di Fassa Andrea Weiss: “Auspichiamo di trovare una soluzione – ha sottolineato – Ho avuto modo di parlare con Joe Barone e lui si è reso disponibile a una soluzione compensativa per la Val di Fassa. Chiaro che da parte nostra c’è rammarico e delusione. Non so se sarà un rimborso economico, probabilmente sarà un maggior investimento sul network Fiorentina: aspettiamo una proposta da parte loro anche perché non c’è solo la Val di Fassa ma anche Trentino marketing. Il mancato arrivo di 700-800 tifosi al giorno porta un disagio economico“.