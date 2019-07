Fiorentina, Veretout contestato dai tifosi: “Buffone, che c… sei venuto a fare?”

Contestazione da parte dei tifosi della Fiorentina a Jordan Veretout, centrocampista francese che ha chiesto di essere ceduto. Oggi, a Moena, appena entrato in campo per l’allenamento, Veretout è diventato il bersaglio di un gruppo di tifosi viola, che hanno iniziato ad insultarlo pesantemente: “Buffone!” e “Che c… sei venuto a fare?”, le espressioni rivoltegli. Sul calciatore ci sono gli occhi di Milan, Roma e Napoli. A questo punto appare inevitabile arrivare ad una soluzione in tempi brevi.

