Foggia, episodio sconcertante: intimidazione con teste d’agnello al medico legale Mario Bacco

Episodio sconcertante legato alla trattativa per l’acquisizione del Foggia, non iscrittosi al campionato di Serie C dopo la retrocessione e pronto a ripartire dalla Serie D.

Due teste d’agnello e una scritta, infatti, sono state trovate oggi davanti ai cancelli dell’abitazione di Mario Bacco, medico legale consulente di varie Procure in Italia. Le teste di agnello erano legate con una corda al cancello d’ingresso mentre a terra con vernice rossa qualcuno aveva scritto: Bacco e Masi via dal Foggia. Bacco è anche amministratore della Meleam, società che si occupa di sicurezza sul lavoro e che, nei giorni scorsi, ha presentato una manifestazione di interesse per acquisire il titolo sportivo del Foggia.

“Episodio inqualificabile – ha commentato Bacco – che mi lascia assolutamente stupefatto. Non è possibile che il calcio sia causa di queste aggressioni psicologiche. I valori devono tornare al centro di qualsiasi progetto sportivo. Nel caso specifico non posso credere che i tifosi del Foggia possano essere responsabili di questa azione; il mio pensiero va più a qualcuno che intende sabotare la cordata che rappresento. In qualità di rappresentante di Meleam s.p.a. devo chiaramente ammettere che si rende necessaria, con tutti i miei collaboratori, una profonda riflessione“.