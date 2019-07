Futuro Palermo, il sindaco Orlando presenta l’avviso di manifestazione di interesse

Sono ore caldissime in casa Palermo, il club rosanero è alla ricerca di un nuovo progetto dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B, si ripartirà dal torneo di Serie D con l’obiettivo di una pronta risalita ed il progetto più interessante sembra quello del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Nel frattempo alle ore 11 di oggi a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando presenterà alla stampa l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l’iscrizione della squadra di calcio della Città di Palermo al campionato 2019/2020. Una giornata decisiva per il futuro del club rosanero.