CALCIOMERCATO GENOA – Il Genoa è sicuramente una delle squadre più attive sul fronte calciomercato, la squadra è reduce da una stagione da brividi con i rossoblu che sono stati a serio rischio retrocessione fino all’ultimo minuto. Adesso il presidente Preziosi ha intenzioni ben più importanti e ha deciso di affidare la panchina ad Andreazzoli, cambierà la filosofia di gioco con la squadra che ha dato una buone impressioni nella prima partita stagionale. Nel frattempo novità anche sul fronte mercato, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nuovo obiettivo per la trequarti, si tratta di Daichi Kamada, classe 1996 di proprietà dell’Eintracht Francoforte, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Sint-Truiden, si è messo in mostra in Belgio come uno dei migliori ed il Genoa adesso ci sta pensando seriamente.