Genoa, Cristian Zapata è un nuovo calciatore rossoblu

L’accordo era stato già raggiunto nei giorni scorsi, ma poco fa è stato anche depositato il contratto in Lega: Cristian Zapata è un nuovo calciatore del Genoa. Dopo i 7 anni al Milan, il difensore approda in Liguria firmando un contratto biennale.

Intanto, sul fronte-uscite, è sempre più vicino l’accordo tra il Genoa e il Verona per il passaggio del difensore Gunter dai rossoblu’ alla squadra scaligera. L’accordo per il trasferimento del giocatore, che ritroverà Juric in panchina, dovrebbe essere formalizzato sulla base di un prestito.