Genoa, il nuovo arrivo Barreca: “Felice di tornare in Italia, queste le mie caratteristiche”

“Già a gennaio si era presentata la possibilità di venire, poi non sono combaciate le cose. L’annata in Francia e Inghilterra è stata complicata. Mi è servita però per maturare sotto l’aspetto umano e mentale, un bagaglio che porto dietro. La Serie A è il campionato in cui sono cresciuto, tornarci in un club storico come il Genoa mi rende felice“. Queste le prime parole da calciatore del Genoa per Antonio Barreca, presentatosi ai suoi nuovi tifosi dal ritiro pre-campionato rossoblu.

“Sono un quinto di sinistra che si può adattare da esterno nella quattro. Diversi compagni li conoscevo. Stiamo facendo fatica come è normale in questo periodo. Il mister è molto preparato, ha idee chiare in testa da trasmettere“.