Genoa, visite mediche per Barreca: l’Atalanta conferma Pasalic [FOTO]

Il Genoa fa sul serio dopo l’ultima deludente stagione, il club rossoblu si sta muovendo massicciamente sul mercato, visite mediche di rito al Synlab – Il Baluardo, per Antonio Barreca, l’esterno ex Torino arriva con la formula del prestito. Conferma in casa Atalanta, il club nerazzurro ha ufficializzato la conferma del prestito dal Chelsea del centrocampista Mario Pasalic. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato Luca Percassi: “Una novita’ di pochi minuti fa, siamo felici perche’ e’ un giocatore importante per noi. La formula prevede il diritto di riscatto”. Nell’ultima stagione 42 partite e 8 gol in tutte le competizioni.