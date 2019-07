Dalla Germania: Uli Hoeness pronto a lasciare la presidenza del Bayern

Una vita al Bayern Monaco, senza considerare il periodo di assenza ‘forzata’ dopo la pena di libertà vigilata di 14 mesi in seguito alla condanna per evasione fiscale. Ma adesso, sembra proprio che l’avventura di Uli Hoeness alla presidenza del Bayern Monaco stia per terminare. Secondo ‘Bild‘, il presidente dei bavaresi non si ricandiderà per la presidenza del Bayern a novembre. Citando fonti interne alla società, Hoeness avrebbe promesso alla moglie che di sarebbe ritirato dopo quarant’anni nella direzione del club.

Il successore sarebbe un ex manager dell’Adidas, Herbert Hainer, a capo del noto marchio sportivo dal 2001 al 2006 e dello stesso club tedesco per un breve periodo nel 2014. Attualmente Hainer siede già nel consiglio di sorveglianza del club.