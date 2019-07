Ghirelli: “La Lega al femminile è il nostro valore aggiunto”

Una Lega calcio che ha un valore aggiunto: le oltre 100 competenze al femminile in sede e nei club. E’ la Lega Pro che vanta un numero crescente di ruoli ricoperti da donne in più aree, non solo con la Vicepresidente della Lega Pro, Cristiana Capotondi, ma anche come presidenti di club o segretari, nell’area eventi, nella segreteria di presidenza, nella classe arbitrale, nell’amministrazione fino alla comunicazione in sede e nelle società.

“Le competenze femminili che operano ed hanno operato in Lega Pro e nei club – dichiara Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro – rappresentano un marchio di qualità non solo in termini di competenza, ma anche per la passione e la tenacia che vengono messe nel lavoro. La Lega Pro vive e cresce anche grazie a queste figure professionali, che ringrazio, così come tutte coloro che sono impegnate con i nostri club per la crescita del calcio femminile”.

Intanto è tempo di bilanci per un’area tutta al femminile: l’ufficio comunicazione della Lega Pro. Sono state oltre 15.000 le citazioni sulla Lega Pro in un “gioco di squadra” con gli addetti stampa dei club, tra articoli, servizi, news in 10 mesi, oltre 300 i comunicati stampa e le news partite dall’Area Comunicazione, oltre 33.000 pagine annuali sui quotidiani e sul web dedicate alla Lega Pro, 40.000 ore di trasmissioni TV e oltre 350 ore settimanali in radio.