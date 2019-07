Ghirelli: “La promozione di Giannoccaro è motivo di orgoglio per tutta la Serie C. Benvenuto a Damato”

L’ Associazione italiana arbitri ha definito i responsabili degli organi tecnici. Alla Can Pro, al posto di Danilo Giannoccaro, che sara’ di supporto a Rizzoli in Serie A, subentra come designatore Antonio Damato.

“In Serie C c’è grande soddisfazione per la promozione di Danilo Giannoccaro – commenta Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro- perché ha svolto un grande lavoro con competenza, abnegazione e passione e ha contribuito alla formazione degli arbitri impegnati sui nostri campi. È un motivo di orgoglio e la conferma che la Serie C è una base in cui si costruisce. Un benvenuto lo rivolgo ad Antonio Damato con cui sono sono sicuro continueremo un lavoro di livello “.

Ghirelli: “Palermo in Serie C?”, il presidente della Lega Pro risponde così