Gold Cup, la finale sarà Messico-Usa: Giamaica ko, partita sospesa per oltre mezz’ora

Una finale annunciata quella tra Messico e Stati Uniti nella Gold Cup. E così è stato. Dopo la vittoria della Tricolor contro Haiti ai supplementari, arriva il 3-1 degli Usa alla Giamaica. Gli States passano già al 9′ con McKennie. Il raddoppio al 52′ con Christian Mate Pulisic, attaccante di origini croate che ha fatto grandi cose nel Borussia Dortmund e che si prepara alla nuova avventura con il Chelsea. La Giamaica non molla e al 69′ accorcia con un bel colpo di testa di Nicholson, ma all’87’ e’ ancora Pulisic a chiudere la partita ribadendo in rete una corta respinta del portiere giamaicano Blake. La gara è stata interrotta per circa mezz’ora per una tormenta che minacciava di abbattersi sul Nissan Stadium e con i tifosi invitati a lasciare momentaneamente l’impianto. Ora l’ultimo attesissimo atto. Nella notte tra domenica e lunedì si giocherà Messico-Usa, una partita ricca di significati e rivalità anche sul piano politico.