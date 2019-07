Goleada Brescia, undici reti al Ciliverghe Mazzano

Terzo test amichevole per il Brescia di Eugenio Corini neopromosso in Serie A: contro il Ciliverghe Mazzano finisce 11-0. Ecco il tabellino, direttamente dal sito ufficiale delle Rondinelle.

BRESCIA 1° TEMPO

Alfonso, Sabelli, Martella, Bisoli, Gastaldello, Dessena, Morosini, Viviani, Tremolada, Chancellor, Torregrossa

All. Corini

BRESCIA 2° TEMPO

Joronen, Semprini, Cistana, Mangraviti, Mateju, Lussignoli, Viviani, Curcio, Spalek, Donnarumma

All. Corini a disp (Magri, Papetti)



CILIVERGHE CALCIO 1° TEMPO

Valtorta, Chimini, Dagani, Mozzanica, Avesani, Minelli, Passotti, Vignali, De Angelis, Franzoni, Berta

CILIVERGHE CALCIO 1° TEMPO

Cominelli, Sanni, Scalvin, Panelli, Manu Anig, Coulibaly, Faccioli, Sola, Miglio, Ait Bakrim, Magoni, Zucchini

All. Carobbio

ARBITRO: Sig. Francesco Passarotti della sezione di Mantova

RETI: Tremolada (x2) Morosini (x3) Chancellor, Torregrossa, Avesani (Autorete), Donnarumma (x3)