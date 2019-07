Non si placano le polemiche attorno al trasferimento di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona. Il presidente della Liga Javier Tebas ha dichiarato infatti ai microfoni di Radio Onda Cero che “l’Atletico ci ha scritto chiedendo se possiamo bloccare il trasferimento”. I Colchoneros infatti ritengono che il club blaugrana abbia trovato l’accordo con l’attaccante francese prima del 1 luglio, giorno in cui la clausola è scesa da 200 a 120 milioni di euro, e pertanto debbano versare altri 80 milioni nelle casse del club. “E’ una cosa possibile – ha rivelato Tebas – E’ stato aperta un’inchiesta e le autorità competenti dovranno risolvere la situazione. Io al momento non ho alcun elemento per giudicare”.