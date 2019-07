Il “Bufalo” Guillermo Szeszurak cerca panchina: il vice di Maradona vuole l’Italia

Il “Bufalo” Guillermo Szeszurak, vuole una panchina in Italia. Il manager sportivo Alessio Sundas ha contattato i dirigenti dei club in serie A e B mettendo in evidenzia l’importante curriculum del mister argentino e la possibilità di essere pronto in qualsiasi momento. Bufalo “è maturo per affrontare una sfida così importante come quella che rappresenta il campionato in Italia, tante sono le richieste nel mondo ma lui ha scelto il nostro Paese anche per quello che rappresenta il legame con Diego Armando Maradona“ così il manager fiorentino che continua “I due sono grandi amici e hanno lavorato tanto tempo insieme. Il Pibe de oro ha parlato molto bene del nostro Paese e Szeszurak si è innamorato. Ora vuole solo un panchina per dimostrare il suo valore. Ora si attende il nome del prossimo club del “Bufalo”.