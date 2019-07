Higuain e Cristiano Ronaldo regalano spettacolo in allenamento: la reazione di Sarri [VIDEO]

La Juventus si prepara per la nuova stagione, il club bianconero è letteralmente scatenato sul mercato, nelle ultime ore è stato chiuso l’arrivo del difensore de Ligt, un altro colpaccio dopo quelli messi a segno di Ramsey e Rabiot. La squadra continua la preparazione, tra i più in forma ovviamente Cristiano Ronaldo mentre Gonzalo Higuain ha intenzione di convincere la Juventus alla conferma. Nelle ultime ore sta circolando sul web un video che è diventata virale, giocata tra il portoghese ed il Pipita, la reazione di Maurizio Sarri è tutta da ascoltare: “Oooh, ora mi piace!”. Nuova chance per Higuain? Forse è ancora presto per dirlo ma il Pipita ci spera.