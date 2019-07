Hisense diventa Official Supplier del Torino Football Club [FOTO]

Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Hisense sarà Official Supplier per la stagione 2019/2020. L’accordo prevede la fornitura di televisori per le sale Hospitality e gli Skybox dello stadio e si estende anche con la visibilità del brand Hisense sui led di bordocampo. Soddisfazione da parte del General Manager Italia dott. Gianluca Di Pietro: “Sono molto contento di questa collaborazione. Il Torino FC è una Società con una storia importante e gli ultimi risultati ottenuti la stanno proiettando con merito in un contesto europeo dove speriamo possa compiere un cammino importante. Hisense e Torino Football Club hanno inoltre una interessante convergenza di valori sociali ed etici, terreno sul quale si potrà lavorare molto bene insieme.”

“Siamo molto felici e orgogliosi di legare il brand Torino ad un brand global come Hisense – commenta Andrea Ancora, Vice-Direttore Generale di Cairo Pubblicità – già sponsor di competizioni internazionali come il Campionato Mondiale Fifa del 2018 e l’imminente Campionato Europeo Uefa 2020″.