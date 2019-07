Infortunio Neymar, l’obiettivo è recuperare per la prima giornata di campionato

INFORTUNIO NEYMAR – Il futuro è ancora tutto da decidere. Sono giorni caldissimi per il futuro dell’attaccante Neymar, il calciatore brasiliano potrebbe lasciare il Psg con il Barcellona sempre sullo sfondo, la trattativa non è però nella fase calda perchè il club francese non vorrebbe cedere l’attaccante al club blaugrana. Nel frattempo il calciatore non prenderà parte alle ultime due partite della tournée asiatica, come riporta ‘L’Equipe’ l’attaccante brasiliano e il difensore Presnel Kimpembe resteranno a Shenzhen per proseguire il lavoro di recupero. Neymar salterà anche il Sydney di martedì e, causa squalifica, il match di Supercoppa di Francia contro il Rennes a Shenzhen in programma sabato. L’obiettivo è rientrare per la prima di campionato.