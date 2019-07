Infortunio Politano, risentimento muscolare per il calciatore dell’Inter

INFORTUNIO POLITANO – L’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra nerazzurra è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione, la scelta di affidare la panchina ad Antonio Conte è stata azzeccatissima, l’ex Ct della Nazionale non ha bisogno di presentazioni. Nel frattempo infortunio per l’attaccante Matteo Politano, il calciatore si è fermato durante gli allenamenti nel ritiro a Lugano (Svizzera), gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, la comunicazione è arrivata direttamente dal club nerazzurro. Le condizioni di Politano verranno valutate nelle prossime ore.