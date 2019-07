Inter, l’annuncio di Marotta: “ho parlato con Conte…”, in arrivo i colpi di calciomercato

“Con Conte abbiamo avuto un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare”, sono le dichiarazioni direttamente dalla Cina di Beppe Marotta che tranquilla i tifosi dopo le voci di un possibile malumore dell’allenatore ex Juve in relazione al mercato portato avanti dal club nerazzurro. E’ andato in corso un vertice nelle ultime ore, hanno partecipato anche il presidente Steven Zhang, il d.s. Ausilio, l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello e Gabriele Oriali. Antonio Conte può dormire sonni tranquilli dunque, sono in arrivo i colpi per completare la rosa, in particolar modo il reparto avanzato è pronto a subire grossi cambiamenti.