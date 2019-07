Inter, Conte in conferenza: importanti indicazioni su Lukaku, Icardi e Nainggolan

Conferenza stampa della vigilia per Antonio Conte, domani si gioca infatti Inter-Manchester United di International Champions Cup a Singapore. Ecco le parole del tecnico.

“Io frustrato per Lukaku? Frustrato è una parola grossa. Lukaku mi piace, sarebbe un giocatore importante per noi ma è un calciatore del Manchester United. Conosco molto bene Lukaku, lo volevo già quando ero allenatore del Chelsea, ma conosciamo la nostra situazione. Di sicuro non è facile giocare senza un attaccante, ma il mercato è aperto, quindi c’è ancora possibilità per i giocatori di entrare e uscire. Non è facile giocare contro squadre come la Juventus e il Manchester United senza attaccanti. Rispetto ai piani concordati con la società, siamo in ritardo sia nelle uscite che nelle entrate. Abbiamo la necessità di snellire e creare un gruppo. Con la società abbiamo la stessa visione, sono fiducioso anche se mi aspettavo fossimo più avanti. Icardi e Nainggolan fuori dal nostro progetto, questa è la realtà al momento, la società è stata chiara“.

In conferenza stampa presente anche Barella, tra i neo acquisti dei nerazzurri: “Le sensazioni sono buonissime, l’Inter mi ha voluto fortemente e cercherò di ripagare la fiducia. Ho raggiunto i compagni un po’ più tardi e cercherò di raggiungere il 100% il prima possibile. Io sono stra-convinto del progetto dell’Inter, è il club migliore per me con un grande allenatore, sono ambizioso e voglio migliorare“.