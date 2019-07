Inter, Conte: “Siamo migliorati, ma perdere ci deve far rosicare”

“Ci sono stati dei miglioramenti rispetto alla partita di Singapore, sotto tanti punti di vista”. Così il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, dopo la sconfitta ai rigori a Nanchino contro la Juventus nella International Champions Cup 2019. “Siamo migliorati, l’importante è che l’intensità entri nella testa dei calciatori: pressare alto e, una volta conquistata la palla, saperla gestire – spiega il mister nerazzurro a Inter Tv – Ho un gruppo di calciatori che mi sta dando la massima disponibilità e di questo sono molto contento”. Per quanto riguarda il risultato “perdere ci deve portare sempre a rosicare, anche se ai rigori in amichevole. Se abbiamo questo sentimento, sia i calciatori che lo staff tecnico e tutti i dirigenti, significa che stiamo costruendo qualcosa di importante. Inizia a intravedersi un’identità, un modo di stare in campo che vogliamo portare. Come dico sempre: testa bassa e pedalare, sapendo che c’è tanto lavoro da fare”.