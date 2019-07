Inter, Gagliardini ha voglia: “Sono contento di ricominciare con un nuovo entusiasmo”

“Sono contento di ricominciare con un nuovo entusiasmo, un nuovo allenatore. C’è tutto per far bene in questa stagione“. Sono le parole di Roberto Gagliardini, intervistato da Inter Tv dopo il primo giorno di ritiro a Lugano.

“Abbiamo iniziato forte, abbiamo cominciato a mettere carichi nelle gambe. Però come primo giorno è stato ottimo. Abbiamo tanta voglia. In queste settimane dobbiamo allenarci bene e cercare di capire quanto il mister ci chiede. Abbiamo diversi carichi sulle gambe ma già domenica cercheremo di fare al meglio la prima amichevole e poi partiremo per la tournée in Cina“.