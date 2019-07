Inter, Icardi ad Appiano: allenamento in ‘solitaria’ per l’attaccante

Obiettivi importanti in casa Inter che si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione, il club nerazzurro però devo sistemare qualche situazione spinosa di troppo, tra tutte quelle di Nainggolan ed Icardi. L’Inter è partita per la tournée in Asia mentre l’attaccante argentino è arrivato poco fa ad Appiano Gentile per iniziare gli allenamenti in solitaria, il calciatore infatti non è stato convocato per le amichevoli asiatiche e quindi proseguirà la preparazione a Milano in vista di una cessione. Il calciatore è seguito dalla Juventus che però non è disposta a fare follie ed aspetta il momento giusto per affondare il colpo, stesso discorso per il Napoli.