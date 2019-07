Inter, lanciata la nuova campagna brand ‘Not For Everyone’

Inter a lavoro su tanti fronti. Iniziato il ritiro, ieri vittoria nella prima amichevole stagionale contro il Lugano, ma si è molto attenti anche al mercato dopo gli ottimi rinforzi a centrocampo.

La società nerazzurra è impegnata anche nella campagna brand. Con il video hero presentato oggi, infatti, lancia il claim e il nuovo posizionamento del club fra i grandi marchi globali. “Con Not For Everyone vogliamo raccontare la nuova era dell’Inter. Quella che affronta le proprie sfide con coraggio e intraprendenza. E che accoglie a braccia aperte chi, come noi, vuole fare la differenza in campo e fuori“, dichiara il Presidente Steven Zhang.