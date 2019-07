Inter, parla l’ad Antonello: “Si vede già l’impronta di Conte”

“Si è visto fin dall’inizio quanto l’impronta di Conte abbia già inciso nel lavoro e nell’approccio dei ragazzi. La strada è lunga ma ci sono ancora molti margini di miglioramento”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, commentando il lavoro di Conte al rientro dalla tournée in Asia. “E’ stata una tournée molto impegnativa ma positiva anche per creare spirito di gruppo – ha proseguito -. C’è stato un lavoro intenso per la squadra ma anche per noi che abbiamo lavorato con gli sponsor. Il messaggio di Zhang? Ci ha chiesto di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, con determinazione, voglia e passione, tenendo presenti gli obiettivi. Stadio? Non ci sono novità, aspettiamo le analisi del Comune in questi 90 giorni e vedremo le decisioni”, ha concluso Antonello.