Inter, prime impressioni dal ritiro: le parole di Lazaro e Ranocchia

Uno è arrivato da poco, l’altro è ormai un fedelissimo nerazzurro. L’Inter riparte anche da Lazaro e Ranocchia. E’ iniziato il ritiro a Lugano, queste le prime impressioni dei due calciatori.

“Sarà speciale indossare per la prima volta la maglia dell’Inter: non vedo l’ora di scendere in campo“, ha detto l’esterno ai microfoni di Inter Tv. “Sono molto felice di essere qui e di aver iniziato questa nuova avventura. Anche se è solo il secondo giorno ci siamo accorti del metodo di lavoro di Antonio Conte: gli piace lavorare al massimo. E stiamo lavorando al meglio delle nostre possibilità perché abbiamo obiettivi importanti e vogliamo fare bene. L’italiano? Lo sto già imparando un po’, nel frattempo Ivan Perisic mi sta facendo da traduttore“.

“Stiamo lavorando tanto e stiamo lavorando bene. Sarà un anno lungo e dobbiamo essere pronti a durare da oggi fino a maggio”, dice invece Ranocchia a Sky Sport. “Conte, come sempre, ha con tantissima voglia e grande entusiasmo, che sta trasmettendo a tutto il gruppo e alla società. E’ sempre un piacere lavorare con lui e con il suo staff: sono contento e fiducioso per questa stagione. I proclami di inizio anno lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo lavorare duramente per raggiungere i traguardi importanti che tutti vogliamo centrare. Noi dovremo essere pronti fin dalla prima gara di campionato e dobbiamo cercare di vincere il maggior numero di partite possibili. Gli avversari sono tanti ma le nostre aspettative sono alte. Quello che posso dire ai tifosi è che saremo una squadra che darà tutto, dal primo minuto fino al fischio finale. Lo stiamo già facendo e lo faremo in tutti gli allenamenti da qui alla fine: la nostra sarà una squadra che uscirà dal campo sempre con la maglia sudata. Io voglio dimostrare di poter giocare in questa squadra, poi sarà il tecnico a fare le scelte di formazione. Mi comporterò come ho sempre fatto nella mia carriera, garantendo il mio massimo apporto al mondo Inter. Nainggolan e Icardi? In questo momento si stanno allenando con noi. Tutto ciò che riguarda il rapporto fra la società e i vari giocatori non ci deve interessare: il gruppo deve stare fuori da queste cose“.