Inter, Skriniar avverte: “La Juventus non è solo Cristiano Ronaldo”

“La Juventus ha giocatori molto forti, non solo Cristiano Ronaldo. Giocare contro Cristiano Ronaldo non è mai facile è uno dei più forti al mondo: tutta la squadra dovrà lavorare bene”. A dirlo è Milan Skriniar, difensore dell’Inter, alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per l’International Champions Cup. “Dovremo mettere in pratica ciò che stiamo apprendendo negli allenamenti: dobbiamo fare quello che ci chiede il mister, mettere i concetti dentro la partita. Stiamo lavorando tanto e bene”, ha aggiunto. Infine, qualche parola anche su Diego Godin, unitosi ai compagni e desideroso di debuttare con la maglia nerazzurra: “Diego ci darà una grande mano e non ci sono problemi di sorta per la lingua, ci capiamo perfettamente”.

