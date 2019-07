L’interessante analisi di PlayRatings: Ronaldo all’Inter l’operazione più costosa di sempre [CLASSIFICA]

In tempi in cui si parla ormai di svalutazione dei calciatori, in seguito anche all’avvento di sceicchi e magnati negli ultimi anni, emerge l’interessante osservazione di PlayRatings, piattaforma di analisi economiche per il calcio. Considerando infatti all’attuale inflazione e le odierne condizioni economico-finanziarie, è stato possibile valutare e rapportare gli acquisti di ora a quelli passati.

Al primo posto di questa speciale classifica, il trasferimento del ‘Fenomeno’ Ronaldo all’Inter nel 1997, che ad oggi sarebbe venuto a costare ben 433 milioni di euro. Al secondo posto, il passaggio di Diego Armando Maradona dal Barcellona al Napoli nel 1984. Subito dietro, a pari merito, Michel Platini dal Saint-Etienne alla Juventus e Christian Vieri dall’Atletico Madrid alla Lazio, entrambi con una valutazione di 334 milioni. Chiudono la top five il passaggio dall’Ajax al Milan di Marco Van Basten con un valore di 328 milioni di euro e quello di Gabriel Omar Batistuta dalla Fiorentina alla Roma, pari alla cifra di 281 milioni.