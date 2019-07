INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP – Buona la prima per l’Arsenal. La squadra guidata da Unai Emery ha battuto 2-1 il Bayern Monaco. A Carson, negli Usa, vantaggio dell’Arsenal con un autogol di Poznanski, pareggio di Lewandowski e gol vittoria di Nketiah. Per l’ICC si tornerà in campo sabato.

International Champions Cup, il programma completo: date, orari e squadre