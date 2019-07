International Champions Cup: Fiorentina sconfitta dall’Arsenal, il Bayern batte il Real

La notte di International Champions Cup regala gol e spettacolo. A Charlotte, i viola di Vincenzo Montella resistono nella prima ora, per poi cedere agli inglesi più avanti nella preparazione. La Fiorentina gioca bene e sfiora il gol due volte nel primo quarto d’ora: prima con Vlahovic, poi con Ceccherini. Al 15′ Nketiah approfitta di un errore della difesa gigliata e infila l’1-0. Al 36′ è ancora Ceccherini a sfiorare il gol, ma il suo colpo di testa viene salvato sulla linea. Saponara e Vlahovic sono molto ispirati e mettono in difficoltà la retroguardia inglese, ma senza trovare la via della rete. Al 66′ è ancora Nketiah a punire i viola. All’89’ chiude i giochi Willock. Montella può comunque ritenersi soddisfatto, priva di molti titolari (tra i quali Chiesa, che diventa un caso), la sua Fiorentina tiene testa e gioca bene contro l’Arsenal.

Il Bayern si riscatta. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arsenal, i bavaresi battono 3-1 il Real Madrid. I Blancos, nonostante Hazard e Jovic in campo, cadono. Ad aprire le marcature è Tolisso, raddoppia il solito Lewandowski, chiude Gnabry. Per il Real Madrid inutile la rete del gioiellino Rodrygo, prelevato dal Santos.

Tutto facile per il Benfica contro il Chivas Guadalajara: 3-0 il finale con reti di De Tomas, Silva e Seferovic. Sfortunati i messicani, che hanno centrato tre legni.