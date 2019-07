International Champions Cup, Juventus-Inter 1-1: de Ligt sbaglia porta, i bianconeri vincono ai rigori

Finisce in parità la prima di Conte con l’Inter contro la sua ex Juventus. In Cina le due squadre impattano sull’1-1 prima che i calci di rigore decretino il vincitore. Inizia bene la Juventus con Cristiano Ronaldo che impegna Handanovic. Poi, è l’Inter a prendere le redini del gioco. La prima occasione è per Sensi su calcio di punizione, ma Szczesny è attento. Sugli sviluppi del calcio d’angolo è de Ligt ad infilare la sua porta nel tentativo di anticipare un calciatore nerazzurro. Al 33′ torna a farsi vedere Ronaldo, che di testa spedisce a lato. Al 39′ e al 41′ arrivano due grandi occasioni per l’Inter, che però non riesce a raddoppiare, prima con Perisic, poi con Brozovic.

Nella ripresa è decisivo due volte Padelli, entrato al posto di Handanovic, al 54′ e al 57′ su Ronaldo e Rabiot. Al 68′ è la Juventus a trovare la deviazione giusta: punizione di Cristiano Ronaldo e tocco decisivo di Skriniar a beffare Padelli. Al 75′ la Juventus protesta per un possibile fallo in area sul solito Cristiano Ronaldo, ma per l’arbitro è tutto ok. Si va così dal dischetto. Ranocchia e Longo si fanno parare il rigore da Buffon, segnano Puscas, Ronaldo, Emre Can e Joao Mario. Poi è il turno della Juventus che sbaglia con Rabiot e Bernardeschi, rimettendo in corsa l’Inter, che segna con Barella. L’errore decisivo è di Borja Valero, Demiral segna e regala 2 punti alla Juventus. Un solo punto per l’Inter.

RETI: 10′ pt aut. De Ligt, 23′ st Ronaldo.

RIGORI: Ranocchia (parato), Cancelo (gol), Puscas (gol), Ronaldo (gol), Longo (parato), Emre Can (gol), Joao Mario (gol), Rabiot (fuori), Barella (gol), Bernardeschi (traversa), Borja Valero (parato), Demiral (gol).