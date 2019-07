International Champions Cup, esordio del Milan con il Bayern Monaco. Rossoneri in salita, a 4.75 su Sisal Matchpoint

Tocca al nuovo Milan di Giampaolo esordire nella International Champions Cup. I rossoneri iniziano subito con il botto, affrontano infatti il Bayern Monaco, reduce dalla netta vittoria per 3-1 sul Real Madrid nell’ultima gara della competizione. Un match che ha il sapore di un calcio d’altri tempi e che per i rossoneri è da subito in salita visto che il Bayern sembra già in condizione: gli esperti di Sisal Matchpoint infatti, favoriscono i tedeschi, avanti a 1.60, il blitz del Milan vale 4.75, il pareggio si gioca a 4.20. Sicurissimi della vittoria bavarese anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1. Probabile la vittoria tedesca con più di due gol, il segno 1 combinato all’Over 2,50 è a quota 2.10, mentre l’eventualità che il Milan segni almeno un gol alla formazione bavarese è a 1.33. In questo esordio gli uomini di Giampaolo non partono con il pronostico a favore ma chissà, potrebbero invece vincere tutte le gare della International Champions Cup: l’idea che è proposta a 20.00.

Big match da non perdere al FedEx Field di Landover tra Arsenal e Real Madrid, i madrileni arrivano dalla sconfitta nella gara del loro esordio contro il Bayern Monaco, gli inglesi invece finora hanno collezionato due vittorie in due gare e sono quindi imbattuti. Nonostante ciò, i bookmaker si schierano con la squadra di Zidane: la seconda sconfitta consecutiva delle Merengues appare improbabile, il Real è dunque favorito a 1.95 contro il 3.30 dell’Arsenal e il 3.80 del pareggio. D’accordo gli scommettitori, l’80% ha scelto il successo madrileno. La gara si preannuncia ricca di spettacolo, il Gol è a 1.38, l’Over 3.50 a 2.05.