International Champions Cup, Milan sfavorito dalle quote: Real Madrid favorito nel derby

Seconda uscita nella International Champions Cup per il Milan che, dopo la sconfitta con il Bayern Monaco, affronta il Benfica, squadra a punteggio pieno nella competizione grazie alle due vittorie con Chivas e Fiorentina. Nonostante la sconfitta, i rossoneri non hanno sfigurato e sono riusciti a limitare i danni, il pronostico degli analisti di Sisal Matchpoint è infatti equilibrato ma i lusitani sono leggermente favoriti, a 2.25, la vittoria degli uomini di Giampaolo è proposta a 2.85, il pareggio vale 3.50. Gli scommettitori danno fiducia al Milan, il 64% ha scelto la vittoria rossonera, contro il 25% che ha puntato sul Benfica. La rete milanista è molto probabile, a 1.22, per il gol in entrambi i tempi si sale invece a 3.50, il match si preannuncia comunque ricco di emozioni con il Gol a 1.52 e l’Over 2,50 a 1.62. Il primo derby madrileno stagionale si gioca per la prima volta fuori dall’Europa, Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano infatti negli Stati Uniti per la International Champions Cup. I Blancos finora non hanno mai vinto nella competizione, perdendo 3-1 col Bayern Monaco e pareggiando 2-2 in rimonta con l’Arsenal. Partono però favoriti nel derby, a 2.05, i Colchoneros inseguono a 3.15, il segno X si gioca a 3.60. Più indecisi gli scommettitori, il 48% si è schierato con gli uomini di Zidane, il 40% con quelli di Simeone.

