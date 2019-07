International Champions Cup, un gol dell’ex condanna il Milan: ci pensa Taarabt, vince il Benfica

Si è giocato un altro interessante match valido per l’International Champions Cup, continua la preparazione del Milan con il club rossonero chiamato a riscattare l’ultima deludente stagione, compito non facile per l’allenatore Giampaolo. In attesa di chiudere altri colpi sul mercato e soprattutto completare l’attacco il club rossonero in campo contro il Benfica, sconfitta con gol dell’ex. Nei primi minuti meglio il Milan con l’attaccante Suso che sembra in buona giornata, ottime giocate per l’attaccante, poi esce fuori il Benfica e Donnarumma salva il risultato in due occasioni. Nella ripresa vantaggio del Benfica su tiro dell’ex Taarabt con deviazione di Biglia che beffa il portiere Reina. Nel finale grande occasione proprio con l’ex Lazio, tiro perfetto su punizione che però si stampa sulla traversa, finisce 0-1.