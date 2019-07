International Champions Cup, le quote di Juventus-Inter: bianconeri favoriti

Il primo Derby d’Italia della stagione si gioca in Cina, nella International Champions Cup. Juventus e Inter si affrontano dopo l’esordio negativo nella competizione, rispettivamente con Tottenham a Manchester United, cercheranno dunque un riscatto in quella che, seppur in veste di amichevole, ha sempre il sapore della grande

sfida. Gli esperti di Sisal Matchpoint vedono meglio la squadra di Sarri che, nonostante il ritardo di condizione, contro gli Spurs ha fatto vedere sprazzi di gioco e ha messo a segno due reti: i bianconeri sono nettamente favoriti, a 1.75, si sale a 4.20 per il successo dei nerazzurri, il pareggio viaggia a 3.70. Schierati con la Juventus anche gli scommettitori, il 93% ha scelto la vittoria degli uomini di Sarri.

I 3 gol subiti con il Tottenham potrebbero essere un campanello d’allarme per la Juventus, che si è mostrata vulnerabile in difesa. Di contro, in attacco c’è sempre Cristiano Ronaldo pronto a risolvere: già in rete nel match con gli inglesi, CR7 si candida per un altro gol, offerto a 2.00, la quota sale a 3.25 per la rete già nel primo tempo, mentre la doppietta vale 6.25. Occhi puntati anche sul neo acquisto De Ligt, un colpo di testa vincente del difensore si gioca a 14.00.

Dall’altra parte ci sarà un’Inter a corto di attaccanti, che nel match con lo United non ha mai tirato in porta: un gol interista vale 1.40, senza bomber di peso davanti sarà schierato il giovane Longo ma la sua rete alla Juventus sembra difficile, a 4.20. Potrebbe però pensarci Brozovic da punizione diretta, idea proposta a 16.00. Handanovic protagonista? L’eventualità che pari un rigore ai bianconeri è a 9.00.