International Champions Cup, le quote di Sisal Matchpoint: Fiorentina favorita

Prende il via l’International Champions Cup, il torneo itinerante che raggruppa alcune tra le squadre più forti d’Europa. Ad aprire la competizione sarà la Fiorentina, subentrata all’ultimo momento alla Roma, che affronterà a Chicago i messicani del Chivas Guadalajara, assoluta novità della ICC. Gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono la Viola, a 2.00, il successo dei messicani vale 3.40, il segno X si gioca a 3.50. La Fiorentina è ancora un cantiere aperto e, tra i nodi da sciogliere, c’è Chiesa: occhi puntati su di lui in questo match, il suo gol è a 3.00, la sua doppietta sale a 15.00. I messicani hanno già iniziato la loro preparazione e hanno disputato 2 amichevoli contro gli argentini del River Plate e del Boca Juniors, entrambe perse. Proveranno a mettere in difficoltà gli uomini di Montella, un gol dei messicani è un’opzione a 1.33. La Fiorentina non è tra le principali indiziate alla vittoria della Coppa, opzione a 50.00, un gradino sopra il Chivas, ultimo tra le partecipanti a 66.00.

La prima giornata della ICC prosegue con un vero e proprio big match tra due top club d’Europa, Arsenal Vs Bayern Monaco. I bookmaker si schierano con i tedeschi, avanti a 1.75, la vittoria dei Gunners è offerta a 3.90, stessa quota per il pareggio. Allineati con il pronostico gli scommettitori, il 70% ha scelto la vittoria degli uomini di Kovac. Negli ultimi 4 confronti diretti entrambe le squadre hanno segnato gol, il match è da Gol sì, a 1.48 e da Over 2,50, a 1.52. Il Bayern Monaco è una delle favorite per la vittoria finale, a 4.50, terza nel pronostico dietro al favoritissimo Real Madrid, proposto a 2.00, e alla Juventus, a 3.50. Lontano l’Arsenal, vincente a 16.00.