Italia campione del Mondo, polemica Renzi-Salvini: “Lui tifava Francia” [FOTO]

E’ polemica tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Un’intervista del leader della Lega al Corriere della Sera ha scatenato la reazione del senatore del Pd che ha voluto rispondere con un tweet alle dichiarazioni fatte da Salvini. “Per me il Tricolore associato a qualunque cosa, dal calcio al nuoto, da Napolitano agli spaghetti, resterà sempre un simbolo di oppressione. Nel calcio il mio tifo si ferma al Milan”, queste le parole rilasciate da Salvini. Questa la risposta per le rime di Renzi: “Il 9 luglio di 13 anni fa l’Italia vinceva la Coppa del mondo. Salvini tifava per la Francia: per lui il Tricolore era ‘simbolo di oppressione'”. In basso l’intero tweet di Renzi.

Il #9luglio di 13 anni fa l’Italia vinceva la Coppa del mondo. Salvini tifava per la Francia: per lui il Tricolore era “simbolo di oppressione”. Oggi si è convertito a Prima gli Italiani. Non male: altri 13 anni e lo troveremo volontario di una ONG a salvare vite nel Mediterraneo pic.twitter.com/TJJv5RV8tv — Matteo Renzi (@matteorenzi) 9 luglio 2019